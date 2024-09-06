Что известно о сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» рассказывает о приключениях одного из главных героев вселенной «Ходячих мертвецов». Первый сезон проекта оказался вполне успешным — за первые три дня пилотный выпуск сериала посмотрели более 600 тысяч зрителей. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении сериала, какие актеры вернутся к своим ролям, а кто присоединится к касту в новых сериях.

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Главное о сериале

Оригинальное название: The Walking Dead: Daryl Dixon

Дата выхода: сентябрь 2024 года

Страна: США

Жанр: драма, ужасы

Дата выхода первого сезона: 10 сентября 2023 года

Количество серий: 6 эпизодов в первом сезоне

Производство: AMC

Режиссер: Тим Соутэм, Дэниэл Персивал

Сценарий: Дэвид Забель, Джейсон Ричман, Лаура Сноу Композитор: Дэвид Сарди

Актеры: Норман Ридус, Клеманс Поэзи, Луис Пуэч Скильуцци, Лайка Блан-Франкар, Анн Шаррье, Ромэн Леви, Мелисса МакБрайд, Адам Нагаитис, Эрик Эбони

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 7,6

Дата выхода второго сезона

Первый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» от студии AMC вышел 10 сентября 2023 года. Уже к моменту его завершения в октябре стало известно, что проект ждет продолжение: создатели показали тизер-трейлер, которым анонсировали выход второго сезона в следующем году.

В конце февраля 2024-го Норман Ридус, который исполнил роль Дэрила как в первом сезоне сериала, так и в оригинальном проекте «Ходячие мертвецы», назвал дату релиза новых эпизодов. В своих соцсетях он написал, что премьера состоится летом 2024 года. Однако в начале лета стало известно, что зрители увидят новую главу чуть позже.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября 2024 года (30 сентября по московскому времени)

Новые эпизоды будут выходить каждую неделю, в ночь с воскресенья на понедельник. Во втором сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» будет шесть эпизодов — столько же было и в первом.

Сюжет

Первый сезон

Сюжет рассказывает о событиях, которые происходят вскоре после финала оригинальных «Ходячих мертвецов».

О чем сериал «Ходячие мертвецы»?

Сериал, премьера которого состоялась в 2010 году, основан на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана. Сюжет рассказывает о событиях, происходящих в альтернативной вселенной: большая часть человечества стала жертвой неизвестного вируса, превратившего людей в зомби. Главным героям шоу удалось не заразиться — на протяжении 11 сезонов они пытаются найти безопасное для жизни место, справляясь с нападениями ходячих мертвецов.

В первой серии зрителей знакомят с жизнью Рика Граймса (Эндрю Линкольн), который служит в полиции небольшого американского городка. Во время исполнения обязанностей он получает ранение и впадает в кому. Через некоторое время Рик просыпается в больнице — за это время мир уже поглотила эпидемия, а семья главного героя пропала. Он отправляется на поиски своей жены Лоры и сына Карла, пытаясь понять, что произошло и как жить в этой реальности дальше.

Изначально планировалось, что проект расскажет о жизни Дэрила Диксона (Норман Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса МакБрайд) — выжившей из группы Рика в оригинальном сериале. Однако актрисе, которая исполнила ее роль, пришлось отказаться от участия в сериале из-за занятости в других проектах.

В первом сезоне Дэрил Диксон становится вербовщиком Содружества, которое спасает выживших в зомби-апокалипсисе людей, и параллельно собирается найти Рика Граймса. Герой оказывается во Франции, не зная языка и не помня, как он туда попал. Однако постепенно он знакомится с местными повстанцами и берется за важную миссию — оберегать мальчика по имени Лоран (Луи Пуэх Шильюцци). Ходят слухи, что этот ребенок, родившийся от матери-зомби, особенный и что только он может спасти людей.

Со временем Дэрил узнает, что попал во Францию на корабле. Его как нарушителя правопорядка отправили туда на корм подопытным зомби. Ходячие мертвецы нужны для экспериментов сообщества Пувуар — преступной группировки, которая ставит жестокие эксперименты и захватывает страну. Однако Дэрил устроил на судне саботаж и смог сбежать, прыгнув с борта в лодку.

Спойлеры: чем закончился первый сезон

Во Франции Дэрил учит язык и налаживает связь с Лораном, параллельно помогая местным защищаться от зомби. В конце концов герой выполняет свою миссию и доставляет Лорана в «Гнездо», однако мальчик так привязался к Диксону, что решил дальше следовать за ним. Они встречаются на побережье, где героев окружают зомби. В шестой серии Стефан Кодрон (Ромэн Леви) из Пувуара вместе с командой бойцов выслеживает Дэрила по пути к «Гнезду». Однако в итоге Кодрон лишает жизни своих напарников и подсказывает Дэрилу дорогу. Позже он признается, что приказ лишить жизни ребенка оказался для него слишком суровым, а возможно, герой сам поверил в то, что Лоран — избранный и не захотел отнимать у человечества надежду на спасение. В итоге Кодрон оставил Дэрила в покое, но пообещал вскоре вновь его найти. В конце шестого эпизода, после сцены с главными героями на пляже, зрители видят подругу Дэрила Кэрол Пелетье. Судя по всему, она намерена добраться до Франции, чтобы помочь Диксону разделаться с Пувуаром, ну или хотя бы связаться с другом по радио, сражаясь с представителями преступной группировки в США.

Второй сезон

Судя по новому трейлеру, Дэрил все-таки задержится во Франции, чтобы помочь Союзу надежды в битве с Пувуаром. При этом Лоран наверняка попросится с Диксоном в Америку, но герой не может просто так забрать ребенка с собой. Так что, вероятно, во втором сезоне Дэрил снова поведет мальчика в «Гнездо».

Что касается Кодрона, из-за проваленной миссии во втором сезоне у него могут начаться проблемы. Есть предположение, что герой на самом деле работает на Союз надежды.

Также в ролике появляется Кэрол, которая ищет Дэрила. Именно в ее честь продолжение получило подзаголовок «Книга Кэрол»: ожидается, что ее роль в новых сериях будет важной.

Третий сезон

Уже известно, что у сериала выйдет и третий сезон. Пока что премьера запланирована на 2025 год, события новой главы будут развиваться в Испании.

По словам Нормана Ридуса, третья часть будет отличаться от двух предыдущих. Возможно, к этому времени Кэрол доберется до Франции и встретится со своим другом, так что выживать в Испании Диксон и Пелетье будут вместе. Правда, как они туда попадут, пока сложно представить.

«Я очень рад объявить о третьем сезоне и работать бок о бок с блестящей Мелиссой МакБрайд. Второй сезон — один из моих любимых сюжетов в этом сериале. Я надеюсь, вам он понравится так же, как и нам, и мы не можем дождаться продолжения истории», — рассказал Норман Ридус.

При этом сценарист Давид Забель надеется и на четвертый сезон, так что триумфальное возвращение героев в Америку вряд ли случится скоро.

Актеры и роли

Интересные факты