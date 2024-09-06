Роскомнадзор заблокировал фильм «Горбатая гора» на пиратских сайтах

Роскомнадзор заблокировал фильм про ковбоев-геев "Горбатая гора" на пиратских сайтах. Об этом сообщает РБК.

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По данным издания, речь идет о трех интернет-ресурсах. Страницы с фильмом на этих сайтах внесены в реестр запрещенных.

Отмечается, что в январе 2023 года из российских онлайн-кинотеатров были убраны фильмы "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем" в связи с введением закона, касающегося ЛГБТ.

Распоряжение об этом было подготовлено в декабре 2022 года и направлено Роскомнадзором в онлайн-кинотеатры. В августе Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов "Книга Фанфиков" ("Фикбук") за ЛГБТ-пропаганду.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, однако ресурс только переносил эти материалы на другие страницы под своим контролем.

До этого РКН заблокировал ссылку на фильм "Три метра над уровнем неба" из-за обнаруженных в нем признаков "ЛГБТ-контента". Картина режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает об отношениях байкера и студентки-отличницы.