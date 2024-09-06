Начались съемки фильма об истории казачьей культуры

В Свердловской области стартовали съёмки короткометражного фильма «Арамильская слобода – мать уральских городов». Фильм покажет, как на Урале появились казаки, и как рождалась Арамильская слобода, давшая начало таким городам, как Первоуральск, Берёзовский, Сысерть и Екатеринбург, рассказали в «Арамильской слободе».

“Фильм будет представлять собой ленту с анимационными вставками и графикой, что позволит найти отклик у молодёжи, предпочитающей современные форматы кино. Показы пройдут осенью 2024 года в «Арамильской слободе» а также в Екатеринбурге”, – отметили в «Арамильской слободе».

Фильм также будет доступен онлайн на платформе Rutube. Ранее ИА “Уральский меридиан” писало, что в Свердловской области на фестивале казачьей культуры представили реконструкцию Чехословацкого мятежа 1918 года.