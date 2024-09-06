Кинокритик оценил шансы сериала «Комбинация» на успех

Звезды «Слова пацана» и «Жизни по вызову» привлекут сериальную аудиторию, а молодые фанаты рэпа мало отличаются от попсовиков 1990-х, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров. Сериал «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

6 сентября в России вышел сериал «Комбинация», в котором Алену Апину сыграла Анастасия Уколова, Татьяну Иванову – Елизавета Базыкина, а продюсеров группы – Никита Кологривый и Павел Прилучный. Режиссером картины выступил Никита Власов.

«Сочетание Никиты Кологривого и Павла Прилучного, - фактически скрещивание "Слова пацана" и "Жизни по вызову" - возможно, станет приманкой для любителей сериалов, которым не надо выходить из дома и платить деньги за билет в кинотеатр. Я думаю, что сериал "Комбинация" переплюнет и обойдет по успеху сериал "Король и Шут", если будет хорошо сделан. Теоретически у попсы гораздо более широкая аудитория, чем у панк-рока. Если в мозгах большинства зрителей "Король и Шут" - это алкоголь и наркотики, то попса, в частности, группа "Комбинация", - это короткие юбки, красивые фигуры и гораздо более навязчивые мелодии с пустыми словами», - сказал Шнейдеров.

По его мнению, история успеха девушек из 1990-х может привлечь не только ностальгирующих взрослых, но и сегодняшнюю молодежь.

«Насколько я понимаю, этот сериал не про музыку группы "Комбинация", а про историю девчонок, которые добились успеха, поэтому молодежи это будет интересно. Молодежь во вкусах не изменилась, только теперь попса называется рэпом, это все те же навязчивые мелодии и достаточно бессмысленные словосочетания, которые в рэпе еще и изобилуют ненормативной лексикой. А все эти Люся Чеботина, Валя Карнавал и прочие – это та же "Комбинация", те же "поющие трусы", только сделанные более технически продвинуто», - заключил собеседник НСН.

Летом 2024 года в России вышел фильм «Тур с Иванушками» а также документальная картина о Диане Арбениной. В октябре ожидается премьера фильма о группе «Руки Вверх!», а в начале сентября вышел сериал «Третье сентября» с камео Михаила Шуфутинского.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хит Шуфутинского «Третье сентября» стал мемом и «залетает, даже спустя 30 лет», поэтому хорошо, что сериал крутится вокруг этой песни.