Грузинский «Апрель» стал главным претендентом на Золотого льва в Венеции

"Апрель" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили, чей дебют "Начало" получил три премии в Сан-Себастьяне и привлек к этому имени общий интерес, был показан в один из заключительных дней фестиваля. Что обычно свидетельствует о том, что дирекция делает на него ставку.

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Пресса уже включила грузинский фильм в число верных претендентов на Золотого Льва. В роли акушерки-гинеколога Нины, которая кочует по глубинке, оказывая не всегда легальную помощь страждущим женщинам, звезда ее первого фильма "Начало" Ия Сухиташвили. Ее героиня только что пережила трагедию: на ее руках умер новорожденный младенец, и она мучается сознанием роковой профессиональной ошибки.

"Фильм Кулумбегашвили сочетает суровый реализм в духе румынской новой волны (длинные кадры, неявная социальная критика, гипернатуралистичные эпизоды) с фантастическим элементом, который может быть проекцией беспокойного ума Нины", - отмечает автор Hollywood Reporter.

The Guardian видит в фильме тему подавленной сексуальности героини, сближающую картину с "Пианисткой" Ханеке.

"Героиня работает в современной, хорошо оборудованной больнице, но там господствуют все те же вековые мужские предрассудки, не менявшиеся столетиями. Женские тела и судьбы по-прежнему во власти мужчин, и сопротивление Нины фактически является мучительным, самоистязающим вариантом ее подчинения".

"Это бескомпромиссная, глубоко прочувствованная панорама женских идентичностей, фобий и желаний под гнетом традиционного патриархата, а иногда о жестокости самой природы, - пишет Variety. - "Апрель" умудряется быть одновременно как созданием жестко контролируемой формы, так и высвобождаемого человеческого чувства, как жесткого реализма, так и сюрреалистических видений. Фильм оправдывает колоссальные обещания дебютной картины Кулумбегашвили 2020 года "Начало", еще одного поразительного исследования преследуемой и насилуемой женственности в сельской глубинке Грузии. Возможно, это самое вызывающее заявление о намерениях режиссера в конкурсе этого года".

"Выбрав стиль повествования столь же жесткий и беспощадный, как и ее героиня, акушер-гинеколог, Дея Кулумбегашвили исследует глубину женских страданий и самопожертвования в этом фестивальном фильме, который, как и его протагонист, призван скорее вызывать восхищение, чем любовь", - пишет авторитетный критик Дебора Янг.

Впереди у Деи Кулумбегашвили премьеры ее "Апреля" на фестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне и Нью-Йорке.