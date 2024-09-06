Появился эксклюзивный фрагмент из фильма «Тайны Черной руки»

Как думаете, вы смогли бы сами поймать шпиона? Причём в движущемся поезде. Главным героям захватывающего семейного приключения «Тайна Чёрной руки» предстоит остановить секретного агента и не нарушить клятву. Для этого придётся поклясться чем-то действительно важным.

© Кадр из фильма «Тайны Черной руки»

О чём речь?

Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась эксклюзивным отрывком из картины, в котором Мишка и его друг только-только узнают о том, что в поезде с ними едет опасный шпион. Чтобы победить врага, нужно думать так же, как он. Поэтому героям приходится поступать так, как делают в кино — сначала следить, а потом разоблачать. А ещё нужно поклясться сохранить тайну — а чем именно, узнаем из эксклюзивного отрывка:

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«Тайна Чёрной Руки» уже в кино.