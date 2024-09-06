Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Никита Кологривый и другие на премьере фильма «Любовь зла»

Вчера в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Любовь зла». Его главный герой — вор-домушник, который влезает в квартиру к девушке, чтобы ее ограбить. Однако все идет не по плану.

Одной из первых прибыла исполнительница главной роли Катерина Ковальчук. Актриса появилась не одна, а с группой поддержки в лице мужа Гарика Харламова и его мамы Натальи. Невооруженным глазом видно, что у Ковальчук сложились замечательные отношения со свекровью. Мать юмориста обнимала невестку, позируя камерам. Что ж, Кристина Асмус, которая не смогла сохранить хорошие отношения с экс-свекровью, может позавидовать.

В компании матери на премьере появился и Владимир Сычев. Он представил ее своим коллегам, с гордостью сказав: «Это моя мама».

Не обошелся вечер без главного героя фильма — Никиты Кологривого. Актер редко выходит в свет, поэтому на мероприятии собрал все внимание прессы. Гарик Харламов, заметив Никиту, громко закричал: «Вот он! Пожалуйста, все туда!»

Премьеру также посетили: Сарик и Гевонд Андреасян, Ирина Безрукова, Дмитрий Власкин, Иван Кокорин, Аня Покров и другие.