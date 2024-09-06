Кинооператор «Мимино» и «Война и мир» скончался на 93-м году жизни

Снявший картины «Мимино» и «Война и мир» кинооператор Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

«6 сентября ушел из жизни наш коллега и друг, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Анатольевич Петрицкий», – говорится в сообщении.

Петрицкий родился 14 декабря 1931 года. Помимо «Мимино» и «Войны и мира», он работал над картинами «Мой ласковый и нежный зверь», «Было у отца три сына», «Выбор» и другими.