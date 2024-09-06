Тюркские страны решили создать собственный Netflix

Тюркские страны решили создать собственный аналог стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

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По данным источника, представители киноорганизаций тюркских стран в ходе форума Международная организация изучения тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) подписали меморандум о создании единой кино-медиаплатформы.

Отмечается, что пользователям будут доступны продукты производства стран-участниц ТЮРКСОЙ — Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что женщина из Шотландии подала в суд на Netflix и потребовала от компании денежную компенсацию в размере 170 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей) из-за клеветы в популярном сериале «Олененок».