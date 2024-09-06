Ариана Гранде и Джефф Голдблюм — на персональных постерах сказки «Злая»
На этой неделе кинокомпания Universal Pictures опубликовала постеры сказки «Злая». На них оказались изображены герои Арианы Гранде, Синтии Эриво, Мишель Йео, Джеффа Голдблюма и Питера Динклэйджа.
Картина расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.
Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».
Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.
Персональные постеры
© Universal Pictures
© Universal Pictures
© Universal Pictures
© Universal Pictures
© Universal Pictures