Стартовали съемки фэнтезийного сериала «Красное озеро» с Алексеем Серебряковым

Представители онлай-кинотеатра Okko сообщили о старте съёмок фэнтезийного сериала «Красное озеро» с Алексеем Серебряковым. Также было опубликовано множество кадро в сплощадки.

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Согласно синопсису, в небольшом селе Красный Камень трое семиклассников беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон.

Ещё в сериале сыграют Екатерина Темнова, Алексей Родионов, Сергей Чикин, Андрей Федорцов, Евгения Симонова и другие. Кресло режиссёра занял Александр Богуславский.

Премьера «Красного озера» состоится в стриминговом сервисе Okko. Сроки и дата пока не расккрываются.

Кадры со съёмок