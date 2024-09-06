Второй сезон сериала «Монастырь» выйдет в 2026 году

Сериал "Монастырь" может получить второй сезон. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства".

© кадр из сериала «Монастырь»

Деталей проекта пока нет. Известно только, что всего планируется шесть серий. Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Выход первого сезона состоялся в ноябре 2022 года. Сюжет рассказывает о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре.

Режиссером шоу был Александр Молочников, который уехал из России после начала СВО. О том, кто снимет новые эпизоды, неизвестно.

Также неясно, будет ли в работе над новым "Монастырем" участвовать блогерша Анастасия Ивлеева после скандала с "голой вечеринкой". В феврале текущего года сообщалось, что фильм "Мальвина", в котором она исполнила главную роль, лишился даты выхода.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Минкульт не выдал сериалу "Монастырь" прокатного удостоверения по причине оскорбления чувств верующих.

Позднее о сериале высказались в РПЦ. Председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков сообщал, что в шоу есть моменты, которые "режут слух и взгляд" верующим.