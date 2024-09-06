В Сети опубликован эксклюзивный фрагмент семейного мультфильма о ленивцах

Capella Film опубликовала эксклюзивный фрагмент из семейной анимации "Ленивая семейка".

© кадр из мультфильма «Ленивая семейка»

Режиссерами мультфильма выступили Таня Венсан и Рикард Куссо.

По сюжету семейка ленивцев переезжает в большой город после того, как ураган разрушил их дом и ресторан. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится популярной.

Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Релиз в российских кинотеатрах состоится 12 сентября.