В Сети опубликован эксклюзивный фрагмент семейного мультфильма о ленивцах
Capella Film опубликовала эксклюзивный фрагмент из семейной анимации "Ленивая семейка".
Режиссерами мультфильма выступили Таня Венсан и Рикард Куссо.
По сюжету семейка ленивцев переезжает в большой город после того, как ураган разрушил их дом и ресторан. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится популярной.
Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.
Релиз в российских кинотеатрах состоится 12 сентября.