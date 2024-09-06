Премьеру комедии «Слухи» отложили в России до 2025 года

На этой неделе стало известно, что премьеру чёрной комедии «Слухи» отложили в России до 2025 года. Изначально совместная работа постановщика Гая Мэддина и братьев Джонсон должна была выйти в кинотеатрах страны 10 октября. Причины переноса не раскрываются.

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Согласно синопсису, лидеры стра «Большой семёрки» организовывают встречу и пытаются составить совместное заявление по поводу глобального кризиса, однако каким-то образлм теряются в загадочном лесу.

В фильме снялись Кейт Бланшетт («Бордерлендс»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Рой Дюпюи, Дени Меноше, Никки Амука-Бёрд, Роландо Равелло, Такехиро Хира, Златко Бурич и другие.

Первый показ картины прошёл на 77-м Каннском кинофестивале 18 мая.