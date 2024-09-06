Турецкий регулятор добился от Netflix запрета на показ сериала о Кипре

Высший совет по радио и телевидению Турции (ВСРТ) добился запрета на показ везде, кроме Греции, лицензированного Netflix сериала греко-кипрского производства под названием "Фамагуста" о событиях 1974 года на Кипре. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) глава регулятора Эбубекир Шахин.

"Произведение "Фамагуста" вызвало реакцию со стороны турецкой публики из-за риторики, направленной против героического события нашей ближайшей истории - высадки на Кипр. Сериал ранее транслировался в стране его происхождения и впоследствии был лицензирован Netflix. ВСРТ как регулятор провел необходимые встречи с Netflix, и было достигнуто соглашение о том, что сериал не будет транслироваться. Он будет включен в каталог Netflix только в той стране, где ранее транслировался, в Греции, и не будет в каталогах Турции или какой-либо другой страны", - заявил Шахин.

Он напомнил, что события на Кипре в 1974 году являются для Турции исторически значимыми и легендарными.

"Кипрская миротворческая операция", целью которой являлась защита турок-киприотов и спасение наших угнетенных соотечественников, на законных основаниях принесла на остров мир. Турецкий солдат-герой принес на Кипр мир и спокойствие, прекратились кровопролитие и слезы. Хотя исторические факты очевидны, некоторые круги со злым умыслом совершают недопустимую ошибку и выпускают фильм, унижающий турок, нашу страну и нашу героическую армию", - отметил глава регулятора.

Ранее МИД Турции назвал этот сериал "черной пропагандой греко-кипрской администрации", искажающей исторические реалии.

"Фамагуста" рассказывает историю кипрской семьи, пережившей события 1974 года, когда турецкие войска высадились на острове. Мать во время боев теряет ребенка, поиски которого продолжаются спустя несколько десятилетий. Сериал снят на греческом языке, премьера состоялась на греческом телевидении 21 января 2024 года.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.