«А где Паулина Андреева?»: начались съемки третьего сезона сериала «Метод»
Начались съемки третьего сезона сериала «Метод» с актрисой Анной Савранской, играющей главного женского персонажа. Она заменила актрису Паулину Андрееву.
Об этом сообщает Газета.Ru.
«Метод-3» выйдет на Кинопоиске в 2025 году. События в новой части происходят спустя пять лет.
Режиссером картины снова стал Юрий Быков. Исполнительный продюсер очередного «Метода» - Максим Полинский.
Зрителей интересует один вопрос:
«А где Паулина Андреева?»
Известно только, что она не появится в продолжении сериала. Не ясно, отказалась ли актриса сама или была другая причина.
Ранее ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская рассказала, что Андреева носила брекет-систему для исправления скученности зубов в верхнем ряду. Актрисе приходилось посещать стоматолога раз в 4-6 недель.