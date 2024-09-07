Вышел трейлер аниме-сериала «‎Спираль»‎ по мотивам манги Дзюндзи Ито

Телесеть Adult Swim представила трейлер грядущего аниме-сериала "Спираль" (Uzumaki) - долгожданной экранизации знаменитой манги одного из главных мастеров японского хоррора Дзюндзи Ито.

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Ролик содержит множество пугающих кадров, в деталях повторяющих незабываемые рисунки из оригинальной серии 1998 года.

В основе сюжета - история школьников Кириэ и Сюити, узнающих о том, что на их городе лежит необычное проклятие - постепенно все люди и объекты превращаются в спиралевидные фигуры.

Режиссёром шоу, которое находилось в производстве с 2019 года, стал Хироси Нагахама, музыку написал знаменитый саксофонист Колин Стетсон, известный по работе с Arcade Fire и Bon Iver.

Премьера первого из четырёх эпизодов состоится 28 сентября, остальные будут выходить с промежутком в неделю.

Оригинальная манга Дзюндзи Ито была номинирована на премию Айснера, Американская ассоциация Young Adult библиотек включила её в список "10 лучших графических новелл для подростков".

В 2000 году книга была экранизирована Акихиру Хигучи, однако его версия сильно отклонялась от оригинала и содержала другую концовку. Произведение также было адаптировано в виде двух видеоигр для приставки WonderSwan.

В конце июня 2024 года в интервью Japan Times Ито рассказал, что первая серия нового шоу полностью оправдала его ожидания.