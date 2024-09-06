Российское кино принесло три рубля на каждый рубль господдержки

Свыше 16 миллиардов рублей — именно столько денег в совокупности принесло отечественное кино, проспонсированное государством, в 2023 году. Если учесть, что общий объем субсидий на его производство составил около шести миллиардов рублей, получается, что на каждый потраченный из бюджета рубль российские киноновинки принесли три. Такой статистикой поделилось Министерство культуры, опубликовавшее в пятницу, 6 сентября, большой государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2023 году. «Парламентская газета» подробно ознакомилась с документом.

© Парламентская газета

Зрители в три раза «перевыполнили план»

Судя по отчету Минкульта, российское кино отлично себя чувствовало в 2023 году. Всего в прокат вышло 207 российских фильмов — больше 33 процентов от общего числа показанных — заработавших больше 28 миллиардов рублей. 81 из них сняли при поддержке государства, и можно сказать, что инвестиции окупились: при затраченных на поддержку киноновинок 5,8 миллиарда рублей совокупные кассовые сборы составили больше 16 миллиардов. При этом лучше всего сыграли «ставки» Фонда кино: проспонсированные им в общей сложности на три с небольшим миллиарда ленты принесли в итоге больше четырнадцати с половиной миллиардов рублей.

«Доля российского кино в кинотеатральной посещаемости в 2023 году составила 72,5 процента — плюс 20 процентов по отношению к 2022 году, — отмечается в отчете. — А доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 72,5 процента — при установленном в начале года плане 27,8 процента».

Театры держат марку

Неплохо показал себя и театральный сегмент. Всего в 2023 году российские театры провели 195 800 мероприятий — на шесть процентов больше, чем в 2022-м. С успехом прошел VI Большой детский фестиваль в Москве, на котором зрителям представили 37 новых спектаклей, в Санкт-Петербурге в апреле отгремел XXV Международный фестиваль русских театров «Встречи в России», посвященный двухсотлетию со дня рождения Островского.

«В 2023 году с успехом были реализованы гастроли 343 творческих коллективов в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, — отмечается в отчете Минкульта. — По итогам года в плане приняли участие 52 национальных коллектива, что на 8 коллективов больше прошлогоднего количества, а также 277 театров (на 17 театров больше, чем в 2022 году). В различных регионах России состоялось более двух тысяч показов спектаклей и концертов».

Цирк — деревням и селам

Почти миллион человек в 2023 году посетили российские цирки. При этом, отмечают в Минкульте, это лишь те, кто пришел непосредственно на цирковое представление. А помимо них на площадках «Росгосцирка» реализовывались и другие мероприятия — концерты и шоу, которые совокупно посетили более трех миллионов зрителей.

«Работа по повышению доступности циркового искусства во всех регионах присутствия компании «Росгосцирк» ведется на постоянной основе, — говорится в документе. — Так, в 2023 году продолжил свою работу проект «Цирк детям села» для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах нашей страны. Социальный проект был запущен 1 июня 2021 года, за время его реализации проектом охвачено более 300 сел и малых населенных пунктов, всего в мероприятиях приняли участие более 50 000 зрителей».

И это, судя по всему, еще не предел. Так, в 2023 году «Росгосцирк» начал воссоздание уникального военно-патриотического циркового спектакля «Салют Победы», впервые поставленного еще в 2005 году и посвященного цирковым артистам, ушедшим на фронт. Представить спектакль массовому зрителю обещают до конца 2024-го.

«Также «Росгосцирк» первым дал старт гастролям в новых регионах, — подчеркивают в Минкульте. — В 2023 году состоялось более 180 выступлений в ЛНР и ДНР».

Где брать работников для культуры?

Впрочем, остаются в культурной сфере и проблемы, которые Минкульт в отчете честно признает. Так, одна из них — и, пожалуй, самая острая — кадровый голод, особенно на селе и в отдаленных регионах.

«По данным мониторинга 2023 года, потребность субъектов Российской Федерации в работниках культуры в малых населенных пунктах составляла 19 088 человек (в том числе из регионов Дальневосточного федерального округа — 1670 человек, из Донбасса и Новороссии — 7003 человека)», — говорится в документе.

Решением проблемы могла бы стать программа «Земский работник культуры», предусматривающая комплекс мер поддержки для культурных работников из регионов, где острее всего стоит вопрос кадрового голода: например, повышенные коэффициенты и возможность участвовать в специальных ипотечных программах для тех, кто едет поднимать культуру на Дальний Восток. О том, что с разработкой такой программы надо бы ускориться, недавно, в частности, заявлял Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Президент дал Правительству поручение начать реализацию программы «Земский работник культуры» уже с 1 января 2025 года.

КСТАТИ

Напомним, что доклад о состоянии культуры министерство готовит для Госдумы и Совфеда ежегодно вот уже десять лет подряд — обычно его представляют не позже 1 сентября года, следующего за отчетным периодом, а после публикуют и проводят общественные обсуждения. В 2023 году требования к подготовке документа решили изменить: в частности, включить в него оценку хода и результатов реализации государственной культурной политики.