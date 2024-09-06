В России отменили премьеру фильма об известном поэте

Фильм «Рыжий» об известном российском поэте Борисе Рыжем не получил прокатное удостоверение. Премьера картины перенесена на неопределенный срок. Об этом Екатеринбурга, родного города литератора.

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Специальные премьерные показы должны были состояться в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, однако все три мероприятия были отменены из-за проблем с прокатом фильма.

«К сожалению, есть некоторые проблемы, ждем решение продюсеров. Вопросы с прокатным удостоверением решаемые. Пока что пришлось перенести показы. В понедельник, скорее всего, будет новое объявление», — рассказали изданию в пресс-службе сети кинотеатров города.

Ранее стало известно, что новый фильм Педро Альмадовара вызвал 18-минутную овацию на кинофестивале в Венеции.