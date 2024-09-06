Открытый урок киношколы проведут в читальне на Саратовской

В библиотеке №113 в районе Текстильщики 12 сентября пройдет открытый урок, организованный Киношколой имени МакГаффина. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения культурных центров ЮВАО.

Киношкола откроет свой «съёмочный павильон» для всех, кому уже исполнилось 12 лет.

- На открытом уроке можно будет узнать всё о начале пути в кино и о процессе съёмок, посмотреть фильмы учеников разных курсов и оценить уровень их мастерства, а также выполнить творческое задание. Его результат может стать пропуском на бесплатное обучение в киношколе, - рассказали организаторы.

Художественный руководитель курса –режиссёр кино и телепрограмм Владимир Колмыков. Занятие начнется в 19:00 по адресу: ул. Саратовская, дом 1, корп. 2. Вход свободный по предварительной регистрации. Мероприятие 12+.