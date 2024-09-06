Жан Рено сражается с оборотнями в средневековой деревне в трейлере «Loups-Garous»

Трейлер французской приключенческой комедии «Loups-Garous» (в английском варианте «Family Pack») обнародовал 6 сентября 2024 года Netflix. Фильм режиссера Франсуа Юзана («Скажите «сыр») основан на настольной игре «Оборотни из Миллерс Холлоу» и главные роли в нем исполнили Жан Рено, Франк Дюбоск, Сюзанн Клеман, Джонатан Ламбер, Грегори Фетусси и Брюно Гуэри.

© кадр из фильма «Оборотни из маленькой деревушки»

Завязка сюжета немного напоминает «Джуманджи». Глава семьи предлагает своим домочадцам сыграть в настолку и, хотя они все отказываются, из любопытства запускает ее, в результате чего открывается портал, отправляющий их всех в средневековую деревню. Помимо прочих трудностей и опасностей, соседями жителей являются оборотни, которые (в соответствиями с правилами игры) каждую ночь выходят на охоту, и чтобы вернуться в свое время людям из будущего надо победить всех оборотней.

Премьера фильма состоится на Netflix 23 октября.