На 81-м Венецианском кинофестивале вручат "Львов Святого Марка"

Международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер подведет итоги 81-го Венецианского кинофестиваля, назвав обладателей наград - "Золотого" и "Серебряных Львов Святого Марка", Кубков Вольпи - старейшего киносмотра в мире.

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Всего в основном конкурсе участвовал 21 фильм. По оценкам критиков, в неформальном рейтинге лидирует новая картина Педро Альмодовара "Комната по соседству" (The Room Next Door). Это первый его полнометражный фильм полностью на английском языке, в котором снялись Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Их работа также была высоко оценена международной критикой. "Далеким от первой части" по силе воздействия и смелости критики назвали продолжение "Джокера" "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie a Deux) Тодда Филлипса. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс.

Неубедительной, по мнению критиков, оказалась работа Анджелины Джоли в биографическом фильме о Марии Каллас чилийца Пабло Ларраина. Сама картина названа самой слабой из его трилогии о выдающихся женщинах ХХ века - Жаклин Кеннеди ("Джеки" (Jackie, 2016) и о принцессе Диане "Спенсер" (Spencer, 2021). Обе были показаны также в Венеции. Аналогичную реакцию у критиков вызвала лента с Николь Кидман "Плохая девчонка" (Babygirl) Халины Рейн. Ее партнером выступил Антонио Бандерас.

Среди мужчин фаворитом считается Дэниел Крейг, сыгравший в "американском" фильме итальянца Луки Гуаданьино "Квир" (Queer).

Помимо основного конкурса, 19 лент претендуют на призы второго конкурса "Горизонты", у которого свое жюри. Отдельной оценки удостоятся картины из секции "Венецианская классика", в которую входят как отреставрированные шедевры прошлого, так и документальные фильмы о кино.

На фестивале присутствовали Брэд Питт и Джордж Клуни, приехавшие представлять вне конкурса новый совместный фильм "Одинокие волки" (Wolfs), который выйдет в ограниченный прокат в кино и будет показан на одной из цифровых платформ.