Как российское кино попадает в Азию

Три страны, четыре года, несколько городов, японские и российские актеры появятся в новом сериале «Амура» онлайн-платформы KION, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал директор по взаимодействию c индустрией холдинга «МТС Медиа» Игорь Хомский.

© Deita.ru

На сессии, посвященной обмену контента в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Игорь Хомский отметил, что этой осенью в прокат выйдет сериал «Амура». Работали над сериалом несколько лет, а съемки проходили в России и Азии.

«Это наш новый эксклюзивный сериал. На данный момент самый дорогой проект, над которым наша команда работала более четырех лет. В сериале показали историю про двух сестер-близняшек, которых играет Алена Михайлова. Одна сестра живет во Владивостоке, а вторая в Токио. У второй сестры случаются проблемы, потому первая едет ее спасать в Токио», – немного описал сериал Игорь Хомский.

По его словам, этот проект является отличным примером построения мостика между российской и азиатской культурой, потому как является полноценным международным проектом. В сериале задействованы известные японские актеры. Причем в сериал включили японскую мангу, которую покажут в качестве анимационных вставок – за эту часть отвечал книжный сервис «Строки», который тоже входит в «МТС Медиа».

«Уже сейчас наши [российские] создатели сериалов и контента ориентируются не только на Голливуд и запад, но и смотрят в сторону Азии, создавая новые форматы контента. Именно с помощью манги в сериале раскрывается характер главной героини», – добавил Хомский.

Японские актёры были очень заинтересованы в участии в проекте. Кастинг сначала проводили дистанционно по зуму, потом встречались и утверждали на роль. В работе было задействовано много переводчиков, и 20% времени на площадке занимал именно перевод.

Говоря о других азиатских культурах, Хомский отметил, что в последнее время появился тренд среди россиян на китайское кино.

«Сейчас китайское кино – это что-то новое для российского зрителя. Интерес к нему растет, однако мне кажется, что нам не хватает какой-то большой промо-кампании, чтобы познакомить с ним россиян. Потому как китайское кино – это не только драки, но и авторские проекты и блокбастеры и другие жанры», – отметил Хомский.

Также интересно и российское кино в Поднебесной: на секции вспомнили удачные примеры проката российских кинокартин в последние годы. Среди них это такие фильмы, как «Движение вверх», «Т-34» и другие. С другой стороны, с 5 сентября в российских кинотеатрах начался прокат китайского фильма «Черный пес», который в этом году взял Гран-при «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля.

Интерес россиян растет не только к кино, но и другим форматам: литература, музыка, ТВ-шоу. Уже сейчас, по словам Хомского, в их сервисе для чтения книг «Строки» популярны произведения, написанные китайскими, японскими и корейскими авторами.