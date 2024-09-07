Как в Сочи проходят съемки фильма "Чебурашка 2"

До конца сентября в Сочи будут снимать продолжение самого кассового фильма в истории отечественного кинематографа - вторую часть блокбастера "Чебурашка". В Москве съемки начались 3 июня, а на курорт киношники перебрались к концу месяца. "Чебурашку 2" снимают в привычных для зрителей сочинских локациях - в парке "Дендрарий" и санатории имени Орджоникидзе.

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В этом году к ним добавились парки "Ривьера" имени Фрунзе в Хосте, Сад русско-японской дружбы, музей Островского, каньон Псахо и горнолесной массив в Красной Поляне, затем еще ненадолго киношники вернутся в столицу. Именно в московский блок вошла сцена дня рождения внучки Риммы (Елена Яковлева) Сони (Ева Смирнова): на празднике было множество гостей, поэтому на площадке было полсотни детей из массовки.

Корреспондент "РГ" провела почти целый день на съемочной площадке. Основной локацией стала территория закрытого санатория имени Орджоникидзе, куда запрещен вход без специального разрешения. Охранник одел на запястье моей руки бумажный браслет и пропустил.

Пройдя мимо массивного оборудования с бесконечными проводами, я оказалась около дома Гены, который после первой части снова собрали для декораций - атмосферное место. Рядом горшки с цветами, настоящими и искусственными, а соседние кусты лавролистной калины украсили ненастоящими белыми соцветиями.

Сцену с участием Елены Яковлевой и Сергея Гармаша переснимали несколько раз. "Приготовились к дублю. Пожалуйста, тишина. Мотор, камера. Там есть такая ремарочка, что он смотрит на балясину. Она может быть та резная. Сереж, пройди еще по траектории. Далее по тексту: "Знаете, что?! Езжайте вы во все свои комнаты!, но чуть злее и раздраженнее", - командовал режиссер Дмитрий Дьяченко.

"Сейчас в процессе сочинский блок. В Сочи мы приезжаем для съемки натурных сцен под открытым небом, поэтому самая главная сложность - это погода. Вторая часть будет еще масштабнее, поэтому массу времени уделили спецэффектам, хореографии, костюмам, декорациям. При подготовке каждого элемента требуется учесть огромное количество нюансов", - рассказали киношники.

Например, при съемке сцены с шоколадным фонтаном, в который падает Римма, нужно было учесть соотношение глицерина и шоколада, а также предусмотреть множество тонкостей, в том числе запасной костюм героини, полностью повторяющий основной. Елену Яковлеву я застала на съемочной площадке в шикарном бирюзовом костюме, состоящем из классических брюк и плиссированной накидки, а также в белых туфлях на невысоком каблуке и изысканной шляпке.

"В первой части была не такая расширенная работа. Довольно-таки эпизодические, временные появления. В этот раз моей героине добавили больше драматургии. Это самое интересное. С одной стороны, это сказочный персонаж, но с другой - нужно снять так, как будто все по-настоящему", - отметила актриса.

Кроме Елены Яковлевой и Сергея Гармаша, к своим ролям вернется весь звездный состав первой части - Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина, но будут и новые интересные персонажи.

По словам Сергея Гармаша, сыгравшего Гену, образ Чебурашки развивается.

"У него житейские задачи - смешные, курьезные, забавные и даже скандальные. Жизнь продолжается, Чебурашка подрастает".

На мой вопрос "В Сочи снимают дом Гены, а чувствуете ли вы себя на курорте как дома?" Гармаш ответил отрицательно. Тем не менее артисту хватает времени на отдых, он особенно выделяет живописную природу, доброжелательных людей и ласковое море.

При съемках первой части для Евы самым сложным были утомительные переезды и южный серпантин.

"В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У меня высокая подошва, из-за который было трудно лазать по камням и мху. Еще когда мы снимали горную реку, где в гнезде из веток падали в воду. Конечно, с небольшой высоты, хотя в кадре казалось, что с большой. И мы все промокли. Снимали два съемочных дня. Этот эпизод - не компьютерная графика, было экстремально", - поделилась она, добавив, что Сочи ей запомнился солнцем, курортным настроением и просто отдыхом.

Наталья Щукина, как и в первой части, играет директора парка "Дендрарий". Она известна съемками более чем в 40 кинокартинах, среди которых "Интердевочка", где она снималась с Еленой Яковлевой, "Небеса обетованные", "Подмосковные вечера", "Хороший человек" и "Западня".

Из-за сильного дождя я пообщалась с актрисой в вагончике с уютным интерьером, где есть все необходимое для жилья. Интересно узнать, может быть, для перевоплощения она познакомилась с руководителем нацпарка?

"Нет, ни с кем там не общалась. Я опытная артистка и живу среди людей разных образов. Сложности, скорее, технические - недосып и ранний подъем, но это такая работа, и трудно себе представить лучшие условия, чем сниматься летом в Сочи. Правда, мы не видим всего того, что отдыхающие. Вчера после смены прогулялась вдоль моря. В один выходной полежала в тенечке на пляже, не купалась, ведь мы должны беречь себя", - призналась актриса.

Так что зрителей ждет масса сюрпризов, а фильм выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны 1 января 2026 года.