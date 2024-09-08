К юбилею города Муравленко сняли документальный фильм «Муравленко. 40 лет истории»

В субботу один из самых молодых городов России отпраздновал юбилейную дату. К этому событию телеканал «Ямал 1» выпустил документальный фильм «Муравленко. 40 лет истории».

© РИА "ФедералПресс"

«Молодой и молодежный. Муравленко – это город, где живут более 30 тысяч человек, средний возраст которых составляет 35 лет. Он появился благодаря найденным богатым залежам углеводородов и освоению группы месторождений», – сообщает телеканал «Ямал 1».

Город вырос на пустыре. Как отмечает автор фильма, его история на самом деле начинается чуть раньше, чем 40 лет назад. В 1982 году сюда приехали нефтяники-первопроходцы и началось промышленное освоение месторождений.

«В 1983 году на месте, где потом организовался поселковый совет Муравленковский, Новый год встречали 18 первопроходцев. Они все начали строить потихоньку город. Это восхитительно. Непонятно, как из ничего поднимается, строится такой замечательный город, который я несказанно люблю», – рассказала в документальном фильме Татьяна Рачкова, специалист по делам архивов администрации Муравленко.

В 1985 году в поселке уже были открыты школы, столовые, работала прачечная. А в 1990 году он стал городом окружного подчинения. Было принято решение назвать его в честь человека-эпохи и инженера-нефтяника Виктора Муравленко.

«Муравленко за короткий срок организовал добычу углеводорода в небывалых объемах и прославил большую Тюменскую область далеко за пределами Советского Союза. Поразительные интуиция и талант нефтяника-новатора, его смелость и азарт к открытиям дали миру одни из крупнейших месторождений», – отмечает автор фильма.

После этого началась новая история города, основное его строительство происходило в 90-х.

Напомним, День города Муравленко прошел 7 сентября.

Ранее губернатор Ямала в рамках «Честного маршрута» посетил микрорайоны Муравленко вместе с участником СВО. Что северяне попросили сделать для развития города – читайте в нашем материале.