Черный пес и байопик о «Комбинации»: что посмотреть

Зажигаем под American Boy "Комбинации", расследуем убийство на острове вместе с Николь Кидман, захлопываем ловушку для серийного убийцы вместе с сотней полицейских и спасаем от гибели собаку в Китае. Специально для вас изучили киноновинки сети.

© Кадр из трейлера фильма "Черный пёс"

Ловушка (18+)

Режиссёр: М. Найт Шьямалан;

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4;

Время: 1 ч. 45 мин.

О чём фильм. США. В городе намечается большой концерт восходящей поп-звезды Леди Рэйвены (Салека Шьямалан). Купер (Джош Хартнетт) покупает билеты и ведёт на это грандиозное событие свою 12-летнюю дочь Райли (Ариэль Донохью). Пока дочь поёт в зале в унисон с тысячами поклонников певицы, мужчина идёт в уборную и замечает, что вокруг слишком много полицейских и камер слежения. У продавца мерча Джейми (Джонатан Лэнгдон) он узнаёт, что этот концерт - настоящая ловушка для давно разыскиваемого серийного убийцы по прозвищу Мясник. Купер понимает, что попал в западню и ему надо не просто выжить, но и увести отсюда дочь.

Что интересного. В основе сюжета "Ловушки" лежат реальные события - в декабре 1985 года Служба маршалов США и полицейские в Вашингтоне провели подобную операцию. Они разослали множество писем, что адресаты выиграли билеты на матч по американскому футболу между двумя популярнейшими командами страны. Тогда на стадионе удалось арестовать 101 скрывавшегося от правосудия преступника. Это был самый массовый арест в США. Готовясь к роли, Джош Хартнетт читал книги о психопатии и о серийных убийцах. Пока режиссёр М. Найт Шьямалан писал сценарий, его дочь Салека, исполнившая роль певицы, сочинила для картины 14 песен. Песни исполняли, как на реальном концерте. Тысячам статистов не сообщили, что они участвуют в съёмках фильма, но дали тексты песен, чтобы они могли подпевать. Некоторые участники съемки успокаивали Джоша Харнетта, видя, как он нервничает, и даже не догадывались, что он в образе.

Кому не понравится. Тем, кто не любит тяжёлые фильмы о серийных убийцах, а также тем, кто давно разочаровался в творчестве М. Найта Шьямалана. Кроме этого, в релизе есть прямо убойный спойлер - это может оттолкнуть любителей интригующих анонсов.

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Черный пёс (18+)

Режиссёр: Гуань Ху;

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7;

Время: 1 ч. 56 мин.

О чём фильм. Лето 2008 года. В Китае скоро должны состояться Олимпийские игры. Бывший мотокаскадёр Лан (Эдди Пэн) после долгого отсутствия возвращается в свой родной умирающий город на северо-западе страны. Один из влиятельных людей обвиняет его в убийстве своего племянника, терроризируя Лана и требуя покаяться. Герой поступает на работу в команду по отлову бродячих собак, чтобы очистить улицы от них к началу Олимпиады. Власти города особенно хотят поймать Чёрного пса (Сяо Синь), якобы болеющего бешенством. Его считают особенно опасным. Лану удаётся поймать собаку, но животное его кусает. Лана и Чёрного пса помещают на карантин в одно помещение. Неделю они живут бок о бок и понимают, что ближе и роднее друг другу у них никого нет. Так начинается большая дружба человека и собаки. Вместе они отправляются в новое путешествие.

Что интересного. Это фильм наполнен ожиданиями апокалипсиса: городок умирает, люди и собаки дичают, пустыня Гоби наступает. Исполнитель главной роли Эдди Пэн так привязался к собаке, что взял его себе. Они даже вместе приехали на Каннский кинофестиваль. Пёс по кличке Синь стал одним из первых призёров Канн. Он получил Гран-при Жюри Palm Dog. Эту премию вручают самым талантливым собакам-актёрам. Затем режиссёр картины Гуань Ху в Каннах получил премию "Особый взгляд". Этот фильм Ху посвятил своему отцу, умершему совсем недавно в возрасте 101 года. К тому же режиссёр очень любит собак - у него их пять.

Кому не понравится. Тем, кто не выносит тягучие, обволакивающие фильмы. Также он не придётся по душе тем, кто ненавидит вестерны, да которые ещё переиначены на китайский лад.

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Идеальная пара (18+)

Режиссёр: Сюзанна Бир;

Время: 50 минут 1 серия (5 часов сезон).

О чём сериал. Амелия Сакс (Ив Хьюсон) и Бенджи Уинбери (Билли Хоул) готовятся к своей свадьбе мечты в райском уголке - в гавани острова Нантакета в Атлантическом океане. Семья жениха богата: мать - Грир Уинбери (Николь Кидман) успешная писательница, отец - Таг Уинбери (Лив Шрайбер) во всём поддерживает свою супругу. Они сами вместе уже 29 лет и желают такой же крепкой семьи своему сыну, оплачивая все расходы на его свадьбу. За пару часов до церемонии на пляже возле дома Уинбери находят труп подружки невесты. Сначала все думают, что это несчастный случай, но становится ясно, что это трагическое событие похоже на сюжет одного из романов Грир. Под подозрение местного шерифа попадают все гости.

Что интересного. Эта детективная история из шести серий основана на одноимённом романе Элин Хильдербранд. Режиссёром и шоураннером проекта стала Сюзанна Бир. Отметим, что она обладательница двух "Оскаров". Именно она снимала "Первая леди" 2022 года (18+) и "Ночной администратор" (16+). При этом адаптацией романа и написанием сценария занималась Дженна Ламия. Она работала над такими известными шоу, как "Хорошие девчонки" (18+) и "Засланец из космоса" (18+).

Кому не понравится. Тем, кто на дух не переносит Николь Кидман (хотя играет она тут потрясающе). Также не зайдёт тем, кто не готов смотреть запутанную детективную историю этим вечером.

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Комбинация (16+)

Режиссёр: Никита Власов;

Время: 50 минут 1 серия.

О чём сериал. СССР. На дворе 1987 год. У бывшего старшего оперуполномоченного саратовского ОБХСС Александра Шишинина (Никита Кологривый) родилась дочь, и он решает круто изменить свою жизнь. Он намерен осуществить свою давнюю мечту и стать продюсером музыкальной группы. Шишинин знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и предлагает ему создать гёрлз-бэнд. И они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алёну Апину (Анастасия Уколова). И наконец собирают первую в стране женскую группу.

Что интересного. Этот восьмисерийный байопик рассказывает о жизненном и творческом пути одной из самых популярных женских групп в нашей стране начала 90-х. "Комбинация" прославилась в основном благодаря таким хитам, как Russian Girls, American Boy, "Не забывай" и "Бухгалтер". Перед съёмками актёры, исполнившие главные роли, просмотрели много архивных записей с концертов группы, интервью солисток, клипы и другие материалы и встречались с реальными участниками тех событий. Анастасия Уколова даже сдружилась с Алёной Апиной, исполнившей, кстати, в сериале роль преподавательницы консерватории. Примечательно, что Наталью Шишинину в проекте сыграла её настоящая дочь - актриса Ульяна Кравец. Владимир Канухин, сыгравший Окорокова, после кастинга купил синтезатор, за два месяца научился на нём играть и изучил все композиции "Комбинации", чтобы в кадре выглядеть правдоподобно и гармонично. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. В родном городе участников коллектива было много съёмок именно в тех локациях, где происходили реальные события конца 80-х. Кроме этого, съёмочная группа доехала до Энгельса. Там проживала бас-гитаристка "Комбинации" Ольга Ахунова. Ей приходилось очень далеко ездить на репетиции.

Кому не понравится. Тем, кто не любит смотреть байопики и не симпатизирует творчеству "Комбинации". Также могут воздержаться от просмотра сериала те, кто отрицательно относится к Никите Кологривому после его не самых лестных высказываний в адрес коллег и дебоша в родном Новосибирске.