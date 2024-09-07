Пиратский кинопрокат: кто за и кто против нелегального показа фильмов

В августе боевик «Союз» стал самым популярным у российских пиратов.

© РИА Новости

Несмотря на «отмену» ряда иностранных картин в российском прокате, их пиратские копии все равно собирают серьезные кассы. При этом в индустрии такую ситуацию объясняют отсутствием достойных альтернатив в российском кино. Однако чиновники продолжают бороться с пиратами.

Популярные пираты

Накануне стало известно, что американский боевик «Союз» с Хэлли Берри и Марком Уолбергом в главных ролях стал самым популярным фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. По данным компании F.A.С.С.T., список был составлен на основе количества обнаруженных в сети нелегальных копий.

На второй строчке в рейтинге оказался фильм-катастрофа «Смерч-2», на третьем — хоррор «Тихое место: День первый». В ТОП-10 также вошли ленты «Дэдпул и Росомаха», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и мультфильм «Гадкий Я-4».

До этого кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН говорил, что супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» может стать самым кассовым «пиратским» релизом 2024 года в России.

«"Дэдпул и Росомаха" — это вполне себе массовое кино. И это позор для России, что у нас ворованные фильмы бьют рекорды в прокате», - сказал он. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы «Дэдпула и Росомахи» в России к середине августа составили 580 млн рублей.

Между тем, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков успех «Собирателя душ» с Николасом Кейджем объяснил тем, что с весны 2024 года в российском кинопрокате не появлялись заметные отечественные ленты. По данным «Кинопоиска», этот американский фильм ужасов уже собрал в России более $4 млн.

«Сейчас в российских кинотеатрах не показывают сильных картин с большим потенциалом. Спад пошел с апреля, последними заметными фильмами стали "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром: Игра". На фоне фильмов средней руки появился первый более-менее заметный фильм, который получил прокатное удостоверение. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что "Собиратель душ" вырвался бы вперед. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», - рассказал он в беседе с НСН.

После введения санкций в результате начала СВО российские кинотеатры «покинули» иностранные картины. При этом отечественный зритель иногда может увидеть «недоступные» зарубежные фильмы в неофициальном прокате. В то же время в индустрии отмечают, что иногда такие релизы бьют даже официальные ленты.

Борьба с пиаратами

При этом в России продолжаются попытки борьбы с пиратским прокатом. Так, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в 2024 году в стране возбудили более 100 административных дел о нелегальном кинопрокате.

«Постоянно мониторим наш отечественный кинопрокат, более сотни дел возбуждено по данному вопросу в этом году. Это прямое нарушение действующего законодательства», - рассказала чиновник в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По словам Любимовой, в России не удалось полностью справиться с теневым прокатом. Она заметила, что проблема пиратского показа в кино и интернете актуальна с момента появления авторского права и наблюдается во многих странах. При этом в РФ ситуация обострилась после ухода из страны официальных дистрибьюторов фильмов.

В свою очередь председатель АВК Алексей Воронков в беседе с НСН заметил, что в России не должно быть теневого кинопроката, при этом необходимость затыкать дыры пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма.

«Как только есть российский контент, прибегать к использованию предсеансового обслуживания кинотеатром не надо абсолютно, потому что российское кино действительно может собирать хороший оборот. Сейчас в России производится от 300 до 600 фильмов в год, при этом знаковых максимум 10. Это фильмы, которые работают. Для того, чтобы работать, фильмов уровня "Холопа" должно быть, как минимум, 10-12 в год, плюс еще 5-10 фильмов уровня "Сто лет тому вперед". Два больших фильма в месяц — это минимальный уровень, который сможет раскрутить маховик кинохождения», - объяснил он.

Воронков также указал на два способа избавления от теневого проката.

«Либо мы должны снимать столько фильмов, чтобы кинотеатрам хватало на круглый год, а не только на Новый год и на сезон, либо вторая история. Мы давно уже должны прийти к законодательному регулированию, например, пойти по пути Белоруссии, в которой легализовали контент из недружественных стран и абсолютно официально работают. Надо придумывать закон или начать выпускать достойное количество больших российских фильмов», - сказал собеседник НСН.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что большинство российских кинопремьер 2024 года не оправдали ожиданий, и, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются.