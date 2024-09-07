«Мульт в кино» раскроет «Секреты дружбы» в новом выпуске

Для кого-то осень — это «обратно в школу» с учёбой и беготнёй, для кого-то — красивый и поэтичный сезон. Но для всех осень может быть про новые мультфильмы, в том числе и на больших экранах. «МУЛЬТ в кино» тоже отмечает смену сезонов выпуском № 173 под названием «Секреты дружбы».О чём расскажут новые эпизоды популярных детских мультсериалов — в материале от Тлум.Ру.

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Самые дружные медведи возвращаются с новой историей по такой важной теме, как профессии. Кеша узнаёт этот термин и загорается идеей «назначить» друзьям профессии по собственному выбору. Как это часто бывает, «что-то идёт не так». То, что профессия — это призвание, героям придётся узнавать самостоятельно.

Вопрос выбора подходящего дела продолжат Катя, Эф и Коровка, которой тоже хочется заняться чем-то существенным. Путешествие приведёт героев на съёмочную площадку, где регулярно снимаются животные, на завод, где хорьки помогают с прокладкой проводов, и даже на ферму, где звери и так обычно обитают, но могут и «работать». Но подойдёт ли что-то из этих профессий Коровке?

В уютном городке вновь убедятся в такой важной истине, как «врать = плохо». На этот раз Дэн и Жоржик увлекутся новой игрой на приставке и опоздают на уборку штаба, куда придут остальные ребята. Так возникнет фантастически захватывающая история о сражении с гигантским пауком, из-за которого Дэн с Жоржиком задержались.

Василиса решается на смелый шаг — скопировать образ популярной певицы Аква-Чики, чтобы блеснуть на ежегодной вечеринке у модной одноклассницы. Нужное платье найдено, осталось дело за причёской. Что может пойти не так? Точнее, что может прийти в такой момент — например, осознание важности собственного стиля?

Поиски Лунного камня выходят на новый уровень: героини по наводке Василисы прибывают к Коту-Сказочнику, который, в свою очередь, рассказывает им о волшебном Волчьем янтаре. Этот минерал способен отследить местоположение Лунного камня. Марена и Несмеяна, у которых в данный момент находится артефакт, тоже тут и тоже это слышат. Ух, сюжет становится всё более захватывающим!

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Выпуск «МУЛЬТ в кино: Секреты дружбы» выйдет на большие экраны 7 сентября.