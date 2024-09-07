Эксперт перечислил лучшие фильмы о футболе

Главный редактор «Бобсоккера» Борис Тосунян на днях побывал на фестивале фильмов о футболе в Вене.

Жанр фильмов про футбол одно время имел плохую репутацию среди кинематографистов и режиссеров. Снимать реалистично, так, чтобы зритель верил, у них не получалось. Футболу потребовались десятилетия, чтобы проникнуть в кино. В результате большой работы по всему миру стали проводиться фестивали фильмов о самой популярной игре. Из самых известных можно назвать— Международные фестивали в Рио-де-Жанейро (с 2011 г.), в Китае (с 2016 г.), в швейцарском Санкт-Галлене (также с 2016 года) и, конечно же, старейший в мире - в Берлине (с 2004 года).

На кинофестивале в Вене, который проводился впервые, я встретился с известным немецким экспертом, специализирующемся на фильмах про футбол. Ян Тильман Шваб, изучив мировой кинематограф, составил энциклопедию кинолент о футболе. Среди них я обнаружил много наших картин, созданных еще во времена СССР.

- Смотрели ли вы все советские фильмы, приведенные в энциклопедии? Какой из них вам больше всего понравился?

- Многие смотрел, а информацию про остальные, которые не смог найти, собирал по крупицам из разных источников.

- Могли бы вы прямо сейчас составить рейтинг лучших советских художественных фильмов о футболе?

- На первое место я бы поставил грузинскую кинокомедию «Первая ласточка» (1975 год), о том, как футбол пришел в Грузию в начале прошлого века. Я его высоко ценю за то, что там показана потрясающая любовь к футболу. Считаю, что «Первая ласточка» оставила далеко позади своих конкурентов, которые тоже пытались рассказать о первых шагах этого вида спорта.

На втором месте в моем рейтинге «Вратарь» (1936 год). Это большое достижение, что на заре кинематографа удалось снять такой интересный фильм о футболе. Даже в нынешнее время это большая редкость. Тут я позволю себе немного отклониться от темы и сообщить вам, что мне очень нравился ваш легендарный вратарь Лев Яшин, поэтому в честь этого выдающегося спортсмена я даже назвал своего сына. У него двойное имя, одно из которых Яшин.

На третьем месте в моем списке лучших стоит «Третий тайм». С одной только оговоркой. Снят он мастерски, но для фильма, основанного, как утверждается создателями, на реальных событиях, на мой взгляд, слишком много вымысла.

- В своей книге, рассказывая про «Третий тайм», вы приводите историю, правдивость которой, по вашим словам, вам не удалось проверить. Мол, один из актеров «Третьего тайма» Геннадий Юхтин, игравший вратаря команды в «матче смерти», после премьеры фильма пригласили в профессиональную команду, так, дескать, он стал настоящим голкипером. Я же, изучив все детали жизни Юхтина и его интервью, могу вас заверить, что это выдумка. В следующем издании энциклопедии стоило бы внести коррективы.

- Я тоже не верю в эту сказочную историю про превращение актера во вратаря, но в книге я привожу слова одного своего коллеги, при этом намекаю читателям, что не стоит им верить.

На четвертое место мой собеседник (на снимке) разместил детский фильм «Ни слова о футболе», снятый в 1973 году. Он отметил, что детские фильмы в Советском Союзе были очень высокого качества.