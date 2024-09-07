Кинокритик и публицист Ирина Рубанова умерла в возрасте 91 года. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

© Вечерняя Москва

В 1956 году Рубанова окончила филологический факультет МГУ и работала редактором в издании «Легкая промышленность». В период с 1964 по 1967 годы она вела программу о польском кинематографе на Центральном телевидении, с 1992 она занималась отбором картин на фестиваль «Кинотавр». Кроме того, она активно публиковалась в журналах «Искусство кино», «Сеанс» и «Киноведческие записки».

— Ирина Ивановна была ярким представителем московской интеллигенции, талантливым исследователем кино, активно включенным в общественную жизнь, — говорится в сообщении.

За всю свою карьеру она получила множество наград, среди которых: дипломом венгерских кинематографистов «За значительный вклад в развитие венгерского кино» и премию Гильдии киноведов и кинокритиков России «За вклад в киноведческую науку». Члены Союза кинематографистов России выразили глубокие соболезнования родным и близким Рубановой, говорится на сайте.