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Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом перенесли на 24 января

Как сообщают журналисты издания Deadline, кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру боевика «Особо опасный пассажир» на 24 января 2025 года. Изначально выход фильма с Марком Уолберргом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится») в главной роли должна была состояться 18 октября.

Премьеру боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом перенесли
© Чемпионат.com

Картина расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).

Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Фильмы и сериалы
Оскар
Третий лишний
По соображениям совести
Мишель Докери
Атанас Сребрев
Марк Уолберг