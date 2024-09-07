Путин оценил увеличение доли российских фильмов в прокате

Президент России Владимир Путин признался, что его очень радует увеличение доли российских фильмов в прокате. По его мнению, отечественные киномастера ценности страны понимают лучше, чем иностранцы.

На открытии первой очереди кинопарка "Москино" глава государства назвал отечественную кинопродукцию "чрезвычайно важной, востребованной в стране".

"Сейчас доля российского кино и в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, всех нас очень радует", - признался Путин.

По мнению президента, "это важно и для индустрии - такой интересной и такой креативной, - но это важно и по содержанию".

"Потому что, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, и сделало нашу страну такой, какая она есть, это все-таки не иностранное производство", - заметил президент.

На его взгляд, за границей "тоже работают очень талантливые, интересные и креативные люди".