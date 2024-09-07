Как прошло закрытие фестиваля «Короче»

«Твой Бро» снова в центре событий — на закрытии фестиваля «Короче». Заглянем в зону для випов — тут, как всегда, красиво, вспышки камер, улыбчивые селебрити. Ну, и куда же без людей в чёрном, создающих качественный контент — журналисты и фотографы вовсю ловят самое интересное.

© Tvoybro.com

А что на трибунах? Около двух тысяч зрителей уже заняли удобные позиции и готовы узнать имена тех, кто заслуженно завоевал награду. «Короче» теперь и в онлайн-формате: Антон Калинкин поприветствовал зрителей, которые смотрели церемонию в прямом эфире в Москве на программе «Эхо фестиваля «Короче» в рамках Московской международной недели кино. Также все желающие могли посмотреть трансляцию церемонии на RUTUBE.

Ведущей церемонии выступила прекрасная актриса Ирина Розанова, которая добавила юмора в напряжённую от ожидания результатов обстановку.

Первым был объявлен победитель питчинга документальных проектов PREMIER. Его объявляли директор департамента собственного производства Premier Алёна Масленникова и продюсер направления документального контента Premier Катя Вульфович. Награду получил проект Елизаветы Шереметьевой «Вокруг руля».

Специальный приз от «России 1», который предполагает поддержку выпуска фильма, вручала продюсер, заместитель директора телеканала «России 1» Ясмина Бен Аммар. Награду получила картина «Говорит Земля!» Евгения Корчагина., Далее Ирина Розанова представила жюри полнометражного дебютного кино, куда в этом году входили Елизавета Боярская, Александр Робак, режиссер, Александр Котт и Алексей Учитель. В секции полнометражных фильмов было представлено шесть дебютных картин начинающих режиссёров. Алексей Учитель рассказал, что жюри было единогласно в выборе победителей.

Картина «Чистый лист» стала обладателем главного приза в конкурсе полнометражного дебютного кино. Режиссёр Полина Кондратьева поблагодарила съёмочную группу за их творческую энергию и самоотдачу.

Специального приза жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» была удостоена лента «Говорит Земля!».

Ещё один специальный приз жюри с формулировкой «За яркий актёрский дебют» получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая в фильме «Чистый лист». Зинаида поделилась, что важнее всего для творца — оценка зрителя, и выразила благодарность фестивалю за предоставленную возможность её получить.

Специальный приз журнала «Искусство кино» вручал его главный редактор Никита Карцев. Он объявил, что спецприз с формулировкой «За ненасилие» достаётся короткометражной ленте «Девушка Роза» режиссёра Полины Капантиной., Конкурсную программу короткометражного кино в этот раз оценивали актеры Любовь Аксёнова, Артём Ткаченко, Пётр Тодоровский. Председателем стал Сергей Кальварский. В основном конкурсе участвовали 30 лент. Члены жюри отметили, что им не хватило призов, чтобы наградить все те фильмы, которые им понравились.

Диплом жюри «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» получил фильм «Уроды» режиссёра Александра Самсонова.

Специального приза жюри была удостоена лента «Куда ты уходишь» Марии Салюковой.

Лучшей анимационной работой стала лента «Один путь» Егора Харламова.

Приз за лучшую операторскую работу был присуждён Еве Пржевальской за фильм «Земля».

Награда за лучший сценарий досталась Сергею Малкину за ленту «Последний фильм о любви». Он, смеясь, признался, что чёткого сценария у ленты не было.

Приз за лучшую режиссуру получил Никита Троценко, фильм «Мусор».

Объявляя победителя в главной номинации, все члены жюри символично достали яблоки и надкусили их. Гран-при получила лента «Яблоки», её режиссёр Варя Маценова поблагодарила фестиваль за возможность поверить в себя, за надежду и за землю под ногами. И рассказала, что съёмки этого фильма были одними из самых счастливых дней в её жизни.

В этом году на фестивале появился специальный зрительский конкурс «Короче. Звезды», где лучший фильм выбирали зрители. Победителем стал проект «Придурок» режиссёра Екатерины Аликиной., После церемонии перед зрителями выступил коллектив Tangology Orchestra под управлением Дмитрия Кошелева, исполнивший знаменитые композиции из советских фильмов.

XII российский фестиваль «Короче» проходил с 20 по 25 августа в Калининграде. В рамках фестиваля было показано более 100 картин, в том числе в летнем кинотеатре Центрального парка Калининграда.