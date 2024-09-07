Взлеты и падения российского кино: что говорят об этом чиновники

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что сейчас фильмы российского производства составляют 82% проката в кинотеатрах страны.

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Чиновники и представители киноиндустрии говорят о росте показателей в отечественном производстве фильмов. Правда есть и некоторые «провалы», в том числе из-за того, что российское кино в прокате иногда «затмевают» пиратские копии иностранных лент.

РАДОСТЬ И ЦИФРЫ

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что его очень радует увеличение доли российских фильмов в прокате. Политик подчеркнул, что отечественные мастера кино понимают ценности страны лучше, чем режиссеры-иностранцы.

До этого глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что 82% проката в российских кинотеатрах составляет отечественное кино. Она заметила, что раньше на долю такого сегмента приходилось только 30%, а остальное «забирали» ленты американского производства.

Любимова также напомнила, что за последнее время около 30 российских фильмов собрали кассу в 1 млрд рублей. При этом семь из них были выпущены в 2024 году.

«Я жду от кино не сборов с точки зрения денег, а количества желающих пойти на российские фильмы», - добавила министр в интервью «Известиям» в рамках ВЭФ.

При этом, по словам Любимовой, кассовые сборы лета 2024-го стали максимальными за последние три года.

«За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей. По итогам 2023 года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%», - написала глава Минкультуры в своем Telegram-канале.

Между тем, советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что сейчас развитие российского кинематографа невозможно без возрождения научно-технической базы и создания интересных проектов, которые бы окупались в прокате.

«Сегодня мы в сложной ситуации, поскольку должны делать кино качественнее, чтобы кинотеатры не умерли. Мы также должны научиться технически не отставать от мирового кинематографа. Мы выделяем достаточно большие деньги на производство, но они пока не восполняются прокатом. На последней встрече с министром культуры я настаивала на возрождении научной базы и производства нашего отечественного "железа". Необходимо, чтобы у нас появились собственные камеры и ретрансляторы. Наш институт киноинженеров сегодня выпускает актеров и режиссеров вместо обучения инженеров», - заметила она в беседе с НСН.

ИНОСТРАННЫЕ «ПОМЕХИ»

При этом российские картины в отечественном прокате не всегда показывают успех. Многие специалисты связывают это с перетеканием аудитории к пиратским релизам зарубежных фильмов, которые официально не показывают в России. В связи с этим в индустрии даже предложили обязать кинотеатры платить за показ иностранных картин.

Например, в Белоруссии уже действует такая схема. В 2023 году президент республики Александр Лукашенко принял закон, разрешающий показ фильмов, сериалов и музыки из недружественных государств без согласия правообладателя в стране. При этом ему должно выплачиваться вознаграждение. Если оно не будет востребовано в течение трех лет, средства будут перечислены в белорусский бюджет.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН предположил, что, если в России примут аналог этого белорусского закона, больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.

«У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда все опять у нас пойдет здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием», - сказал он.

Воронков также согласился с тем, что в России не должно быть теневого кинопроката. При этом необходимость «затыкать дыры» пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма, считает он.

«Как только российских фильмов нет, кинотеатры вынужденно идут на использование предсеансового обслуживания и альтернативного контента. Например, с июня по сегодняшний день ни одного крупного российского релиза в кинотеатры не попало. И здесь вопрос стоит: либо закрыть кинотеатры совсем, либо показывать хоть что-то, что есть. Сейчас мы видим, что с ноября идут российские релизы и, думаю, ситуация повторится. Как только будут появляться крупные российские проекты, теневой прокат будет самостоятельно уходить, потому что больших оборотов он, конечно, уже не приносит, как в то время, когда это все было официально через дистрибьюторов», - сказал Воронков в беседе с НСН.

Ранее председатель АВК в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что к концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19.