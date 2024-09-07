На Венецианском кинофестивале показали фильм «Русские на войне»

Работа российско-канадского документалиста Анастасии Трофимовой была представлена вне конкурса. В этой картине режиссер несколько месяцев наблюдает за одним российским батальоном на востоке Украины.

На Венецианском кинофестивале показали документальный фильм «Русские на войне», снятый россиянкой Анастасией Трофимовой, жительницей Канады. Она провела на фронте семь месяцев и, как сама говорит, увидела обычных людей, а не тех, какими российских солдат изображают российские или западные СМИ.

В фильме российские военные делятся своими мыслями об СВО. Одни говорят, что пошли туда из любви к Родине, другие признаются, что зарабатывают деньги. В ленте показан и солдат-украинец, который сражается на стороне РФ. Он заявляет, что в 2014 году на Украине «началась гражданская война и украинцы бомбили восточные регионы». Есть и критика происходящего со стороны военного медика. Украинские власти негативно отреагировали на появление этой картины в сетке фестиваля, назвав неприемлемым очеловечивание российских солдат.

Само по себе появление такой картины на фестивале необычно, но встретили ее критики хорошо, рассказал кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин, он находится на Венецианском кинофестивале:

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Нельзя сказать, что внутри фестиваля ощущается какой-то большой резонанс от фильма, потому что здесь показывается много фильмов, и ты как бы не замечаешь какую-то реакцию, которая идет вне фестиваля. Внутри фестиваля показалось, что фильм был уравновешен, во-первых, другим фильмом, украинским, тоже посвященным нормализации отношения к военным действиям. А во-вторых, показалось, что фильм, наоборот, был встречен позитивно, потому что в нем режиссеру удалось соблюсти самое важное равновесие между публицистикой, изложением своего взгляда на события и ответственностью перед героями, потому что того, что казалось страшным, — расчеловечивания героев — не произошло. А все герои, которые показаны в этом фильме, представляются зрителю именно людьми, вызывают у зрителя сострадание, симпатию, сопереживание и понимание. И вот этот момент того, что русским и военным, и добровольцам, и медикам, и мобилизованным дали возможность выглядеть на экране людьми, на самом деле стоит дорогого, и мне кажется, это и есть самая важная особенность этого фильма.

— Можно ли картину саму по себе назвать талантливой?

— Мне кажется — да. Во-первых, в ней есть отвага — девушка отправляется в зону боевых действий, во-вторых, доверие героев к режиссеру, они раскрываются, в-третьих, в ней есть особое напряжение — от начала до конца ты надеешься, что с ними все будет хорошо, в-четвертых, полярность мнений, герои подобраны таким образом, чтобы не предлагать какую-то одну точку зрения на события и не упрощать качественно документалистику.

— Что касается показов других картин, что бы вы отметили? И вообще, как можно оценить программу этого года?

— Программу можно оценить как очень зрелую. Если в первые дни нам показывали фильмы, которые эпатируют своим визуальным кодом, своей изобретательностью, своим постмодернизмом, то ближе к финалу фестиваля вдруг выяснилось, что в нем на самом-то деле преобладают очень классические, сложные, человечные, тихие истории. Потрясающий французский фильм «Тихий сын» об отце, который пытается вызволить своего сына из банды скинхедов. Здесь есть очень благородный фильм под названием «Горная невеста» о большой многодетной семье, которая во время Второй мировой войны укрывается в деревне на севере Италии, но в какой-то момент все-таки вынуждена столкнуться с войной. Солдат-дезертир прибивается к этой деревне и влюбляется в одну из дочерей главного героя. Есть еще потрясающий бразильский фильм под названием «Я все еще здесь», в котором опять же многодетная семья, живущая во времена диктатуры, пытается всячески отгородиться от ужасов жизни, но в какой-то момент отца обвиняют в измене Родине, и вся семья должна жить в неведении о том, где он, что с ним происходит, мертвый он или в тюрьме. Эти картины складываются в какое-то заявление фестиваля, мне кажется, что фестиваль в этом году посвящен судьбе семьи — и взрослых, и детей — во времена, когда от людей мало что в их жизни зависит и герои могут отвечать только за свой ближний круг. И эта борьба, тихая и упрямая, семей за свое выживание стала каким-то основным сюжетом.

Международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер подведет сегодня итоги 81-го Венецианского кинофестиваля, назвав обладателей наград — «Золотого льва» и «Серебряного льва» святого Марка, кубков Вольпи — старейшего киносмотра в мире. Всего в основном конкурсе участвовал 21 фильм. По оценкам критиков, в неформальном рейтинге лидирует новая картина Педро Альмодовара «Комната по соседству». Это первый его полнометражный фильм полностью на английском языке, в котором снялись Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Их работу также высоко оценила международная критика.

«Далеким от первой части» по силе воздействия и смелости критики назвали продолжение «Джокера» «Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс.