Вышел первый трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана

Появился тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо". По сюжету фильма исчезновение на озере Каддо восьмилетней девочки поднимает из тьмы призраков прошлого.

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Лента - продюсерский проект М. Найта Шьямалана, дважды номинанта премии "Оскар", режиссера "Шестого чувства".

Фильм создала команда, работавшая с Шьямаланом над сериалом "Дом с прислугой" (18+) - режиссеры / сценаристы Логан Джордж и Селин Хелд. Лорен Эмброуз, звезда "Дома", также на борту.

В ролях - Дилан О'Брайен, Элайза Сканлен, Диана Хоппер, Кэролайн Фальк, Сэм Хеннингс и Эрик Ланж.

Релиз - 10 октября.