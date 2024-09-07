Вышел первый трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана
Появился тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо". По сюжету фильма исчезновение на озере Каддо восьмилетней девочки поднимает из тьмы призраков прошлого.
Лента - продюсерский проект М. Найта Шьямалана, дважды номинанта премии "Оскар", режиссера "Шестого чувства".
Фильм создала команда, работавшая с Шьямаланом над сериалом "Дом с прислугой" (18+) - режиссеры / сценаристы Логан Джордж и Селин Хелд. Лорен Эмброуз, звезда "Дома", также на борту.
В ролях - Дилан О'Брайен, Элайза Сканлен, Диана Хоппер, Кэролайн Фальк, Сэм Хеннингс и Эрик Ланж.
Релиз - 10 октября.