Вышел первый трейлер «Мальчишек из «Никеля» Брэда Питта

Опубликован первый трейлер американской "фестивальной" драмы "Мальчишки из "Никеля". Лента - продюсерский проект Брэда Питта.

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Постановщик и соавтор сценария - номинант премии "Оскар" РаМелл Росс. В основе скрипта - одноименный роман Колсона Уайтхеда, получивший Пулитцеровскую премию. Писатель выступил сопродюсером картины.

Ранее другой роман автора стал основой для сериала "Подземная железная дорога". Шоу вышло в 2021 году, взяв "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал".

В ролях - Итан Коул Шарп, Сэм Мэлоун, Ная Брэдли, номинантка премии "Оскар" Онжаню Эллис, Итан Херрис, Брэндон Уилсон.

В центре повествования - двое темнокожих, вместе преодолевающие "мучительные испытания исправительной школы".

Прокат - с 25 октября.