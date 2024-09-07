Появился трейлер «Трапеции» — нового аниме режиссера «Ангела кровопролития»

Появился трейлер "Трапеции". Постановщик проекта - Масахиро Синохара.

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В портфолио режиссера - "Школа строгого режима" (18+), "Ангел кровопролития", "Полет ведьмы", "Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки".

Героиня анимационного мюзикла - старшеклассница, которая твердо решает стать поп-айдолом, то и дело сталкиваясь с разного рода препятствиями на пути к своей мечте.

"Она знакомится с изнанкой жизни начинающих звезд, постепенно узнавая, что на самом деле кроется за этими блестящими амбициями", - сообщает синопсис.

В основе скрипта - новелла Кадзуми Такаямы, участницы японской айдол-группы Nogizaka46, она была опубликована впервые в 2016 году.

Релиз - уже 18 сентября.