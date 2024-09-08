Завершились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko, при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, завершили съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер и автор сценария картины – Александр Фомин («Молодой человек»), оператор – Наталья Макарова («Воздух»), художник-постановщик – Рузанна Оганесян.
Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
Александр Фомин рассказал:
«Бывает такое, что съемки заканчиваются, а ты еще не до конца в это веришь. Как будто сейчас просто выходные, и завтра мы все снова встретимся. Словно вернулся домой из долгого путешествия, но первые дни, по привычке, еще встаешь пораньше к завтраку за шведским столом. Мы с группой провели все лето вместе, сложилась дружная команда, съемки были интересными, а работа с Led-экранами – очень необычная и сложная, поэтому сейчас у меня уже потихоньку подкатывает ностальгия. Но впереди постпродакшн, так что работы еще полно!».