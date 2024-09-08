Завершились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko, при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, завершили съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер и автор сценария картины – Александр Фомин («Молодой человек»), оператор – Наталья Макарова («Воздух»), художник-постановщик – Рузанна Оганесян.

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Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

Александр Фомин рассказал: