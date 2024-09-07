Альмодовар получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Испанский режиссер Педро Альмодовар удостоился главного приза 81-го Венецианского кинофестиваля - "Золото льва Святого Марка" - за фильм "Комната по соседству" (The Room Next Door).

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Победителей основного конкурса, в который вошел 21 фильм, объявило международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер. Трансляция церемонии награждения велась на сайте Венецианской биеннале.

Эта картина признанного мастера является его первой полнометражной работой на английском языке. В ней снялись Джулианна Мур и Тильда Суинтон, которых режиссер поблагодарил за успех работы. Они сыграли двух подруг, одна из которых смертельно больна.

Эту ленту называли фаворитом фестивальной гонки, а международная критика отметила, что в ней Альмодовар достиг "абсолютных высот своего творчества".