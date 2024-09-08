В центре имени Назыма Хикмета покажут советско-турецкий фильм

13 сентября в 19:00 в культурном центре им. Назыма Хикмета пройдёт показ первого советско-турецкого художественного фильма «Любовь моя, печаль моя», приуроченный ко дню рождения великого композитора и одного из создателей балета «Легенда о любви» Арифа Меликова.

© кадр из фильма

Об этом сообщается на страничке библиотеки № 24 в социальной сети «ВКонтакте». «Фильм, снятый по мотивам пьесы выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета „Легенда о любви“, повествует о судьбе восточной правительницы Мехмене Бану, которая жертвует своей красотой ради спасения жизни своей сестры Ширин.

Спустя время юная Ширин встречает талантливого художника Фархада, и между ними вспыхивают чувства. Но в их любовь вмешивается ревность Мехмене Бану», — говорится в сообщении.

Библиотека № 24 — Культурный центр имени Назыма Хикмета находится по адресу: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 7. Регистрация по ссылке.