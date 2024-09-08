Опубликован топ-10 популярных фильмов у интернет-«пиратов»

Согласно данным, опубликованным изданием «Бюллетень кинопрокатчика» и компанией F.A.С.С.T., специализирующейся на борьбе с киберпреступлениями, в августе лидером среди самых популярных фильмов у российских «пиратов» стал комедийный боевик «Союз» от Netflix. В этом фильме снялись Марк Уолберг и Холли Берри, а его сюжет рассказывает о строителе из Джерси, который встречает свою школьную приятельницу и узнает, что она сотрудничает со спецслужбами. Об этом сообщает издание DTF.

© кадр из фильма

На втором месте в рейтинге оказался сиквел «Смерча», который собрал в прокате более $360 млн долларов. Приквел «Тихого места», режиссером которого выступил Майкл Сарноски, известный по «Свинье», занял третье место.

Четвертое и пятое места в топе заняли «Головоломка 2», которая остается самым кассовым фильмом 2024 года, и «Дэдпул и Росомаха» соответственно. При этом кинокомикс до сих пор не вышел в «цифре» – спросом пользовалась «экранка».

Детективный триллер «Собиратель душ» с Майкой Монро и Николасом Кейджем занял седьмое место, а «Фуриоса» расположилась на десятом. Спин-офф «Безумного Макса» не покидает данный топ уже несколько месяцев к ряду.

Полный список самых популярных фильмов у российских «пиратов» за август выглядит следующим образом: «Союз», «Смерч 2», «Тихое место: День первый», «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий я 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот!», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».