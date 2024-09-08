Секреты турецких сериалов: в Казани прошел международный кинофестиваль мусульманского кино
На ХХ казанском международном кинофестивале мусульманского кино «Алтын минбар» раскрыли секреты турецких сериалов. Это случилось потому, что председателем жюри фестиваля стал знаменитый турецкий режиссер Метин Гюнай («Две семьи», «Я и есть Джелаладдин», «Легенда», «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман»), который приехал в Казань вместе с популярным актером Озджаном Чагры Шенсоем («Основание: Осман», «Империя Кесем», «Воин», «Созданный»).
Напомним, что в Турции за последние годы снято немало исторических сериалов, связанных со становлением и процветанием Османской империи. Среди них любимый всеми «Великолепный век», а также «Воскресший Эртугрул», «Основание: Осман», «Мехмед — завоеватель мира», «Империя Кесем», «Однажды в Османской империи: Смута» и другие. Они покорили нас не только сюжетом и блестящей игрой актеров, но и великолепной музыкой, потрясающими костюмами, поражающими воображение декорациями. Именно об этой «кухне съемок» поведал режиссер.
Заметим, что он человек разносторонний, талантливый, проявивший себя в разных сферах. Окончил Технический университет Йылдыз в Стамбуле. Успешно занимается фотографией и дизайном. В 2001 году Гюнай как актер снялся в фильме «Дикое сердце: Ад бумеранга», а в 2017 году в рамках четвертой церемонии вручения премии Golden Palm Awards получил награду за режиссуру телесериала.
Метин Гюнай отметил, что снимать кино — это на самом деле огромный труд:
«К примеру, сериал «Воскресший Эртугрул», сценаристом которого стал Мехмет Боздаг, занял много времени еще на этапе изучения документальных источников, общения с аксакалами, учеными. Чтобы было максимально достоверно, перелопатили множество информации. Представьте, это же XII век. Многие сегодня не знают, с чего все начиналось в их родной стране. И, поверьте, исторические сериалы в Турции не закончились. Нам еще есть что показывать и рассказывать. Еще много информации о нашем богатом прошлом».
И непросто было находить подходящие локации, говорит режиссер. Так, для батальных сцен приходилось ежедневно выезжать из Стамбула за 170 километров, потому что невозможно в условиях современного мегаполиса, на территории городских парков, снимать масштабные сцены, связанные, например, с военным походом солдат на лошадях.
Еще турецкий режиссер отметил, насколько умно ведут себя животные, в частности лошади, во время съемок. К примеру, если требуется второй дубль, в котором лошадь должна упасть, то она сама это понимает и падает именно там, где нужно и когда нужно. Но ни одно животное во время съемок исторических сериалов не пострадало, заверил режиссер.
«Почти во всех съемках актеры сами владеют оружием, а к услугам дублеров прибегают только в крайних случаях. В частности, когда надо прыгать с высокой стены, — добавляет актер Озджан Чагры Шенсой. — Но, конечно, мы тщательно готовимся к таким съемкам. У нас проходит специальное обучение, есть страховки. Потому что дублер не сможет передать всю идею, весь смысл того или иного трюка в конкретной сцене».