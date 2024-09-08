«Голубоглазый самурай» выиграл «Эмми»

Как сообщают журналисты издания Deadline, «Голубоглазый самурай» выиграл премию «Эмми» в категории лучший анимационный сериал. За данную награду также боролись «Люди Икс ’97», «Царство падальщиков», «Закусочная Боба» и «Симпсоны».

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Второй сезон шоу выйдет не раньше 2026 года. Ко всему прочему в продолжении будет на два эпизода меньше — их будет не восемь, а шесть. Однако их хронометраж составит всё так же около 44 минут. Всего команда запланировала три сезона и уже предложила идеи для двух спин-оффов руководству Netflix.

«Голубоглазый самурай» рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать. Протагонистку озвучила Майя Эрскин («Плюс один»).

Премьера «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября 2023 года в стриминговом сервисе Netflix.