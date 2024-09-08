Появился трейлер фильма «Руки Вверх!»
Опубликован трейлер фильма о российской музыкальной группе «Руки Вверх!». Режиссером выступил Аскар Узабаев («Теща»).
Сюжет фильма охватывает всю жизнь Сергея Жукова — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. В зависимости от временного периода, роль главного героя в разных возрастах исполнили: в детстве — Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров и в наши дни — сам Сергей Жуков, который предстал и в качестве продюсера, композитора и соавтора сценария фильма. В картине также снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а в молодости его сыграл — Илья Русь. Помимо реальных участников коллектива актерский состав дополнили известные представители российского кинематографа: Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артём Осипов, Фёдор Лавров и другие.
Аскар Узабаев рассказал:
«Браться за такой проект — волнительно. Для меня очень важно, чтобы фильм получился именно таким, каким его хотят увидеть фанаты, ведь у группы огромная фан-база. Когда мы были на концерте в Лужниках и по-настоящему ощутили этот масштаб, я полноценно осознал, как сильно люди любят творчество группы, как сильно они преданы.