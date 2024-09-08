В этом году культовому советскому фильму «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова исполнится 40 лет. Актер Александр Михайлов, сыгравший в кино главную роль, рассказал, что на самом деле из картины вырезали четыре важные сцены.

79-летний артист блестяще исполнил в фильме роль Василия Кузякина. Но любимую россиянами картину изначально не приняла цензура. Критики посчитали, что создатель кино издевается над русским мужиком. В те времена также шла антиалкогольная кампания. В итоге Владимиру Меньшову пришлось вырезать целых четыре сцены.

«Под нож» попала сцена в баре, когда у Василия сбылась мечта. Главный герой фильма пил коктейль, а Раиса Захаровна танцует перед ним. В какой-то момент за барной стойкой оказывается баба Шура и дядя Митя, а потом — вся его семья. Завершается эпизод появлением голубей, которые бьют Кузякина по лицу крыльями.

«Это был такой кадр! Мы хохотали так! Но все это вырезали. Столько было интересных вещей! Мы катались», — рассказал актер в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Фильм «Любовь и голуби» снят Вторым творческим объединением киностудии «Мосфильм». В широкий прокат картина вышла 7 января 1985 года.

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