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Стали известны победители 81-го Венецианского кинофестиваля

В Италии завершился 81-й Венецианский международный кинофестиваль, который проходил в период с 28 августа по 7 сентября.

Стали известны победители 81-го Венецианского кинофестиваля
© Чемпионат.com

Награда «Золотой лев» за лучший фильм досталась картине «Комната по соседству» Педро Альмодовара, а главный приз секции «Горизонты» вручили ленте «Новый год, который так и не наступил» Богдана Муресану.

Основной конкурс

  • «Золотой лев» – «Комната по соседству» режиссёра Педро Альмодовар;
  • Гран-при жюри – «Вермилион» режиссёра Маура Дельперо;
  • «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Брэйди Корбет («Бруталист»);
  • «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я всё ещё здесь»);
  • Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Венсан Линдон («Тихий сын»);
  • Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Николь Кидман («Плохая девочка»);
  • Специальный приз жюри – «Апрель» режиссёра Деа Кулумбегашвили;
  • Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру или актрисе – Поль Киршер («Дети, которые будут жить после них»).

Секция «Горизонты»

  • Лучший фильм – «Новый год, который так и не наступил» режиссёра Богдан Муресану;
  • Лучший режиссёр – Сара Фридланд («Знакомое прикосновение»);
  • Лучший актёр – Франческо Геги («Семья»);
  • Лучшая актриса – Кэтлин Чэлфант («Знакомое прикосновение»);
  • Специальный приз жюри – «Один из тех дней, когда Хемми умрёт», режиссёр Мурат Фиратоглу;
  • Лучший сценарий – Скандар Копти («Счастливых праздников»).
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