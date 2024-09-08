Кевин Костнер выпустит «Горизонты 3» после провала первого фильма

На этой неделе актёр и режиссёр Кевин Костнер пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе интервью он раскрыл детали третьей части «Горизонтов». По словам Костнера, он не собирается забрасывать «Горизонты», поэтому пообещал обязательно сделать третью часть.

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Напомним, сиквел ленты показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля, однако дата премьеры в мире не раскрывается.

«Я должен поторопиться и не позволить камню съехать с горы вниз. Мне нужно снова приложить усилия и начать его поднимать. Это верёвка, которую я не могу отпустить. Я не знаю, как мне сделать третью часть прямо сейчас, однако я в любом случае её сделаю».

Фильм «Горизонты: Часть 1» вышел в прокат 27 июня, в том числе и в России. За две недели вестерн заработал в кинотеатрах всего лишь $ 22 млн при бюджете в $ 100 млн, провалившись в прокате.