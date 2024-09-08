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Кевин Костнер выпустит «Горизонты 3» после провала первого фильма

На этой неделе актёр и режиссёр Кевин Костнер пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе интервью он раскрыл детали третьей части «Горизонтов». По словам Костнера, он не собирается забрасывать «Горизонты», поэтому пообещал обязательно сделать третью часть.

Кевин Костнер выпустит «Горизонты 3» после провала первого фильма
© Чемпионат.com

Напомним, сиквел ленты показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля, однако дата премьеры в мире не раскрывается.

«Я должен поторопиться и не позволить камню съехать с горы вниз. Мне нужно снова приложить усилия и начать его поднимать. Это верёвка, которую я не могу отпустить. Я не знаю, как мне сделать третью часть прямо сейчас, однако я в любом случае её сделаю».

Фильм «Горизонты: Часть 1» вышел в прокат 27 июня, в том числе и в России. За две недели вестерн заработал в кинотеатрах всего лишь $ 22 млн при бюджете в $ 100 млн, провалившись в прокате.

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Кевин Костнер