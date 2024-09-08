Режиссер Бао Нгуйен снимет первую согласованную документалку о Джими Хендриксе

Стриминговая платформа Netflix анонсировала первый в истории полнометражный документальный фильм о Джими Хендриксе, который будет согласован с семьей гитариста. Его режиссером выступит Бао Нгуйен, уже снявший ленту «Величайшая ночь поп-музыки» (2024).

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Согласно пресс-релизу, оказавшемуся в распоряжении NME, лента будет называться «Джими» и расскажет о переходном периоде в истории музыки, когда гитарист «поджег весь мир — и собственную гитару». Вдохновением для этой метафоры стал Фестиваль в Монтерее, прошедший в 1967-м: по мнению Нгуйена, выступление Хендрикса запустило «культурные перемены» и навсегда изменило ход истории музыки.

Netflix стали первыми, кому удалось договориться с правообладателями творчества легендарного музыканта, поэтому документалка станет первой в своем роде. Разные режиссеры предпринимали попытки рассказать историю Хендрикса, но без участия его семьи.

В прошлом году издание Rolling Stone нарекло Джими лучшим гитаристом в истории.