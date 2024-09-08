«Битлджус 2» стартовал с 110 миллионов долларов в США

Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона заработал $ 110 млн за первые выходные в США — это один из крупнейших запусков в 2024 году. Картина уступила только «Дэдпулу и Росомахе» и «Головоломке 2». Также для сравнения, первая часть за всё время проката собрала только $ 74,7 млн.

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Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо заработать как минимум $ 200 млн. Вероятно, к концу следующей недели фильм даже превысит эту планку.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — критики уже посмотрели картину и приняли её положительно.